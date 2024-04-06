Kırıkkale'de bayram tatili trafiği

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Karayolları ekipleri Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatarak trafiği hızlandırdı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret ederek, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'den trafiğe yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

'YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ VAR'

Kırıkkale'de görev yapan emniyet ve jandarma personelinin vatandaşların gidecekleri yerlere sağ salim ulaşmaları için yoğun çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Vali Makas, "Kırıkkale'de günlük 76 ekip ve 162 personel yolda vatandaşlarımıza trafik hizmeti veriyor. Bulunduğumuz uygulama noktasında normal zamanlarda günlük 12 bin araç geçişi varken, şu an itibarıyla 26 bin araç geçişine çıkmış durumda. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Herhangi bir sorunumuz yok, trafik akışı seri bir şekilde sağlanmakta" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla önceki bayramların iki katı personelle yani emniyet olarak 22-23 bin civarında personelle görev başındayız. Hız kaynaklı kazalar çok önemli çünkü can kayıplarının büyük bölümünü hız kaynaklı kazalar oluşturuyor. Bunu önlemek için tüm radarları 24 saat aktif kullanacağız ve uygulamalar yapacağız. Bunun yanında kırmızı ışık, emniyet kemeri, hız kontrolü ve seyir halinde cep telefonu kontrolü gibi tüm denetimlerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Yine havadan dronlarla ve helikopterle denetimler yapacağız. Bu denetimlerin tamamı ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın canını, malını ve sağlığını korumak için yapılıyor" dedi.