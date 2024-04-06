Köprü faciasında ölenler, 12’nci yılında anıldı

İlçe girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012'de çöktü. Bu sırada köprüden geçen 4 kişi ile içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, Filyos Çayı'na düştü. Dönemin Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedeni bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu’nun (59) cesedine ise ulaşılamadı.

Facianın 12'nci yılında Çaycuma Belediyesi'nce anma etkinliği düzenlendi. Yeniden inşa edilen Çaycuma Köprüsü'nün yanında yapılan anmaya Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Başsavcısı Yavuz Cengiz, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Etkinlikte dualar edildi, Filyos Çayı'na karanfiller bırakıldı.

‘ HER SENE GELİYORUM’

Kazada, yeğeni Hayriye Güner’i kaybeden ve her sene anmaya geldiğini söyleyen Hatice Verim (66) “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Unutulmuyor ki, kız kardeşimin kızı gitti. Kazadan 19 gün sonra bulundu. Her sene geliyorum” dedi.