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Tatilciler feribot kuyruğuna girmedi

Çanakkale'deki Kilitbahir Feribot İskelesi'nde her yıl yaşanan araç kuyruğu, bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle oluşmadı.

Tatilciler feribot kuyruğuna girmedi mask
Tatilciler feribot kuyruğuna girmedi
Tatilciler feribot kuyruğuna girmedi
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Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayanlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Ege sahillerine gelmeye başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle, her yıl Kilitbahir Feribot İskelesi'nde yaşanan araç kuyruğu bu kez oluşmadı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'nin aldığı tedbirler doğrultusunda, bayram tatili süresince hatlar genelinde 17 gemiyle hizmet verileceği bildirildi. Adalar ve boğaz hatlarında sefer sayıları artırılırken, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında 24 saat aralıksız sefer planı oluşturuldu. Öte yandan Gökçeada'da sefer sayısı günde 24'e, Bozcaada'da günde 18 sefere çıkarıldı.

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06 Nis 2024 - 13:39 DHA Çanakkale- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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