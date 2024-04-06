Baraj patladı yüzlerce kişi tahliye edildi

Rusya’da Ural Nehri’nin geçtiği Orenburg bölgesi hafta içinde sel altında kaldı. Yetkililer, yükselen su seviyesi sebebiyle dün Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını ve yüzlerce kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Ural Nehri’nin buzların erimesiyle su seviyesinin yükseldiğini, Orenburg bölgesi başta olmak üzere 36 bölgenin sel altında kaldığını duyurmuş ve yüzlerce kişiyi tahliye etmişti. İlk belirlemelere göre Orenburg, Altay ve Samara bölgesinde 1970 konutun, 190 köprünün ve 120 otoyolun sel altında kaldığını açıklayan EMERCOM, dün Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını duyurdu.

TAHLİYELERE BUGÜN DEVAM EDİLDİ

Ekipler, bölgeye intikal ederek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı. Olay sonrasında bölgedeki 3 bin 500’den fazla kişinin selden etkilendiğini açıklayan EMERCOM, barajı güçlendirme faaliyetinde bulundu. Ekipler, gece boyunca kırsal arazideki konutları kapı kapı dolaşarak barajın tamamen yıkılmasına karşı tahliye çalışmalarına hız verdi. Bu sabah itibariyle Orsk’un kırsaldaki bazı ilçelerinden tahliyelere devam edildi.