OSB'de fabrika yangını

Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çocuk oyun grubu üreten fabrikada yangın çıktı. Plastik ürünlerin yeri aldığı fabrikada alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bucak Belediyesi, Kızılkaya Beldesi, Çeltikçi ve Dağ Nahiyesi ile Burdur Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.