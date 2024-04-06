OSB'de fabrika yangını

Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çocuk oyun grubu üreten fabrikada yangın çıktı. Plastik ürünlerin yeri aldığı fabrikada alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bucak Belediyesi, Kızılkaya Beldesi, Çeltikçi ve Dağ Nahiyesi ile Burdur Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.