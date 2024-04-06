- Asayiş

Kaçak kazıya 6 gözaltı

Barın'da Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında tarihi taşları kırarak kaçak kazı yapan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıya 6 gözaltı mask
Kaçak kazıya 6 gözaltı
Kaçak kazıya 6 gözaltı
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Olay, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, Roma dönemi ait antik tiyatro kalıntısında dolaşan kişileri görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, tarihi yapının girişindeki taşları murçla kırmaya çalışan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. S.E., T.Ş., F.Ç., S.K., F.A ve M.G. gözaltına alınırken, aramada kaçak kazı için kullanılan hilti, murç, kazma, kürek, jeneratör ve dinamitler ele geçirildi. Define aramak için kazı yaptıkları belirlenen şüphelilerin; ellerindeki el fenerlerinin ışığının gözükmemesi için bölgeye battaniye serdikleri, ayrıca antik taşları dinamitle patlatmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

# Kaça, kazı, Roma, için

06 Nis 2024 - 13:12 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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