Kaçak kazıya 6 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, Roma dönemi ait antik tiyatro kalıntısında dolaşan kişileri görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, tarihi yapının girişindeki taşları murçla kırmaya çalışan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. S.E., T.Ş., F.Ç., S.K., F.A ve M.G. gözaltına alınırken, aramada kaçak kazı için kullanılan hilti, murç, kazma, kürek, jeneratör ve dinamitler ele geçirildi. Define aramak için kazı yaptıkları belirlenen şüphelilerin; ellerindeki el fenerlerinin ışığının gözükmemesi için bölgeye battaniye serdikleri, ayrıca antik taşları dinamitle patlatmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.