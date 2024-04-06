Çöp depolama alanında ölü bulundu

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki şehirlerarası otobüs terminalindeki çöp depolama alanına gelen temizlik görevlisi, yerde harekesiz yatan birini görüp, polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Özyörük'ün hayatını kaybettiği belirledi. Özyörük'ün cesedi, incelemenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimsesiz olan ve çöp toplayarak geçindiği öğrenilen Özyörük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Özyörük’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.