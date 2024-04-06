Davut Köksoy’un ilk kitabı çıkıyor

Gazetemizin Köşe Yazarlarından Davut Köksoy, tüm yazılarını tek bir kitap altında topluyor. Barış kitabevi tarafından yayınlanacak olan kitapta yazarın Berfin Bahar, Abece, Yoğunluk, Bağlaç, Özgür Sanat, Edebiyat Nöbeti, Yeni Gelen vb dergilerde çıkan yazıları bu kitapta yer alacak. Bayram öncesi çıkacağı belirtilen kitap için Teşup Sahaf’ta bayram sonrası bir imza günü düzenlenecek. Köksoy burada okurlarıyla söyleşi yapıp kitabını imzalayacak. Şiir yazarak yazın yaşamına başlayan Köksoy, daha sonra öykü, deneme ve son olarak Sonsöz gazetesinde “Kitaplar Arasında” köşesiyle kitap tanıtımına başlamıştı. Uzun bir hastalık ve ameliyat süreci nedeniyle ara verdiği yazılarına yakın zamanda başlayacağını bildiren Köksoy’a başarılar diliyoruz.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.