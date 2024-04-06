Aileler evlenmelerine izin vermedi, yaşamlarına son verdiler

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, ailelerinin evlenmelerine izin vermediği öne sürülen Helin Altundağ (21) ile kuzeni Emir Altundağ (22), evde ölü bulundu. Kuzenlerin intihar kararı aldığı, Emir Altundağ'ın Helin Altundağ'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’e bağlı Yukarı Dilimli Mahallesinde meydana geldi. Evden silah seslerini duyanlar, içeriye girdiklerinde kuzenler Helin ve Emir Altundağ'ı kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Helin ve Emir Altundağ’ın evlenmek istediği ancak ailelerinin izin vermediği, bu nedenle intihar kararı aldıkları öne sürüldü. Emir Altundağ'ın Helin Altundağ'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.
Kuzenlerin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.