Kocaeli'de ulaşım rahat

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek isteyenler, bugün sabah saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 yolunda sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehir içi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.