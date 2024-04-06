06 Nis 2024 - 12:20- Gündem G:

Kocaeli'de ulaşım rahat

Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar, İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün trafik yükünü büyük ölçüde azaltması nedeniyle Kocaeli'de TEM ve D-100 yolunda yoğunluk yaşanmadı.

Kocaeli'de ulaşım rahat mask
Kocaeli'de ulaşım rahat
Kocaeli'de ulaşım rahat
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Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek isteyenler, bugün sabah saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 yolunda sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehir içi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.

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06 Nis 2024 - 12:20 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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