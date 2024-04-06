- Gündem

Fabrika'da yangın çıktı

Konya'da yalıtım malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika'da yangın çıktı
Fabrika'da yangın çıktı
+9
Video için play'e tıklayın

Konya'da yalıtım malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu ilçesi 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yalıtım malzemesi üretilen bir fabrikanın üretim bölümünden belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan işçiler, yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 işçi ambulansla hastaneye götürüldü. Alevler ise yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

# Konya, Yalıtım malzemesi, fabrika, itfaiye, organize sanayi bölgesi, bir, ISE, Sağlık, ilk, Üretim, Polis

06 Nis 2024 - 12:03 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL