İmamoğlu'nun konuşma yapması engellendi

31 Mart seçimleri sonrası Türkiye genelinde iyi bir başarı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Anıtkabir ziyaretlerine devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 belediye başkanı ile Anıtkabiri ziyaret etti.
Öte yandan, İmamoğlu'nun Aslanlı Yol'da yürürken konuşma yapması görevliler tarafından engellendi.
İşte o video;
Yeni seçilen ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Ata’mızın huzurundayız. https://t.co/E5imBWsKxx
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.