06 Nis 2024 - 11:57- Siyaset G:

İmamoğlu'nun konuşma yapması engellendi

Anıtkabir'i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Aslanlı Yol'da yürürken konuşma yapması görevliler tarafından engellendi.

İmamoğlu'nun konuşma yapması engellendi mask

31 Mart seçimleri sonrası Türkiye genelinde iyi bir başarı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Anıtkabir ziyaretlerine devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 belediye başkanı  ile Anıtkabiri ziyaret etti.

Öte yandan, İmamoğlu'nun Aslanlı Yol'da yürürken konuşma yapması görevliler tarafından engellendi.

İşte o video; 

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06 Nis 2024 - 11:57 - Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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