Cinayet işleyen şanığa ömür boyu hapis

Bursa, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'de gece kulübü işleten Arif Akcan'a, Altıparmak Caddesi'ne çıktığı sırada, yanına yaklaşan 16 AVC 039 plakalı otomobilden ateş açıldı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Akcan, hayatını kaybetti. Polis, otomobili kullananın Can Sır, ateş edenin İlker Karagöz olduğunu tespit etti. Can Sır Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda yürürken, İlker Karagöz de İnegöl'de ağaçlık alanda yakalandı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. Birçok suçtan kaydı bulunan ve Arif Akcan'ı İnegöl'den Osmangazi'ye kadar takip ettiği öğrenilen İlker Karagöz cinayeti itiraf ederken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Arif Akcan'a otomobilden ateş edildiği, ardından yere yığıldığı görüldü.

'AKCAN'A KIZDIĞIM İÇİN ATEŞ ETTİM'

Can Sır ve İlker Karagöz hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada savunma yapan İlker Karagöz, Arif Akcan'ın gece kulübünden gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığını, ardından Arif Akcan ile tartışıp, mekandan ayrıldığını iddia ederek, "Arif Akcan'ın iş yerine gittiğimde, üzerimde hobi amaçlı taşıdığım tabancam bulunuyordu. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, başka bir eğlence mekanında arkadaşım Can ile tesadüfen karşılaştık. Başka bir suçtan cezaevine gireceğim için son kez eğlenmek amacıyla o gece dışarıda vakit geçiriyordum. İnegöl'deki eğlence mekanları çok kalabalık olduğu için Bursa'ya gitmek istedim. Eğlenmeye giderken tesadüfen Arif Akcan'ı, Altıparmak Caddesi'nde gördüm. Can'a silahı göstermeden, arabadan Akcan'a kızdığım için ateş ettim. Ailem var, çocuklarım mağdur oldu. Maddi durumumu göz önünde bulundurmanızı talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.

'ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA ÜZÜLDÜM'

Can Sır ise savunmasında, "Olayla ilgili bir bağlantım yok. İlker o gece eğlenmek için dışarı çıkalım demişti. Arabanın içinden birisine ateş edeceğini düşünmedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Bir senedir suçsuz yere hapiste yatıyorum" diye konuştu.

2 sanığın tutuklu yargılandığı davada, karar duruşması görüldü. Son sözü sorulan İlker Karagöz, "Öldüğünü duyunca üzüldüm" derken, mahkeme heyeti 2 sanığı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Karagöz'e ayrıca 'ruhsatsız silah kullanmak' suçundan 2,5 yıl hapis ile 1200 lira para cezası verildi.