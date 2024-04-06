- Asayiş

Kamyona çarptı hayatını kaybetti

Gaziantep’te, önünde seyreden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Reşit (42), yaşamını yitirdi.

Kamyona çarptı hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saatlerinde Arabanyolu Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Reşit’in kullandığı plakasız motosiklet aynı yöne giden 27 AD 245 plakalı kamyona çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Muhammed Reşit’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 7 çocuk babası Reşit’in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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06 Nis 2024 - 11:55 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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