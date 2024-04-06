İsrail’in silah paketine ilişkin çağrı

ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 40 kongre üyesinin Biden ve Blinken’e çağrı yaptığı mektupta, Dünya Merkez Mutfağı’nın (WCK) İsrail ordusu tarafından saldırıda öldürülen 7 çalışanına değinildi. Bu olayın ışında hazırlanan mektupta şu ifadelere yer verildi; “Yeni bir silah paketinin İsrail'e gönderilmesine izin verme konusundaki son kararınızı yeniden gözden geçirmenizi ve hava saldırısıyla ilgili tam bir soruşturma tamamlanana kadar bunu ve gelecekteki saldırı silahlarının transferini durdurmanızı şiddetle talep ediyoruz.”

‘ABD KAPSAMLI SORUŞTURMA YAPSIN’

Kongre üyeleri, mektuplarında yüzlerce yardım yüklü TIR’ın Refah Sınır Kapısı’nda boşu boşuna beklediğini ve saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 200’den fazla yardım görevlisinin bölgede öldürüldüğünü vurguladı. Mektupta ayrıca İsrail’in yedi WCK çalışanının öldüğü olayla ilgili soruşturmasını tamamladığı ve saldırının yanlışlıkla olduğunu kabul ettiği belirtilerek “Yönetiminizi, hareketlerini İsrail ordusuyla koordine etmelerine ve açıkça işaretlenmiş araçlarla seyahat etmelerine rağmen yardım konvoyunun nasıl yanlışlıkla hedef alınmış olabileceğini belirlemek üzere bu hava saldırısına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmeye şiddetle çağırıyoruz” denildi.

IDF’IN SORUŞTURMA SONUCU VE WCK’NIN CEVABI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün kongrenin mektubu öncesinde soruşturmasını tamamladığını, iki subayın görevden alındığını ve saldırıdaki hata için özür dilediklerini duyurmuştu. Soruşturma sonucunu aldıklarını belirten WCK, ‘bağımsız bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini’ ifade edip “IDF, Gazze'deki başarısızlığını güvenilir bir şekilde araştıramıyor” ifadelerini kullanmıştı.