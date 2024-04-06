Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gaziantep'te Arabanyolu Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Reşit’in kullandığı plakasız motosiklet aynı yöne giden 27 AD 245 plakalı kamyona çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Muhammed Reşit’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 7 çocuk babası Reşit’in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.