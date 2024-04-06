Çok Aşk Netflix’te Zirvede

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Çok Aşk filmi, büyük ses getiren sinema gösterimlerinin ardından popüler dijital yayın platformu Netflix’in izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk andan itibaren haftanın en çok seyredilen filmleri arasında birinci olan film, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi görüyor.

Korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu akıcı bir hikayeyi izleyiciyle buluşturan filmin oyuncu kadrosunda; Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel yer alıyor. NuLook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında hayata geçen, izleyenlere sıcacık bir hikayeyi, kahkaha ile sunan ‘Çok Aşk’ Netflix’te gösterilmeye devam ediyor.