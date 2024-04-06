Çaldıkları otomobille, kaza yaptılar

Adana'da eğlenceden dönerken evlerine gitmek için çaldıkları otomobille kaza yapan Alican U. (32) ile arkadaşı Fatih A. (23), polis ekiplerince yakalandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Nisan'da saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Birlikte içki içtikten sonra eve dönmeye karar veren Alican U. ile arkadaşı Fatih A., sokakta yürüdüğü sırada Hakan K.’nin otomobilini çalmaya karar verdi. Şüpheli Alican U., kilitli olmayan otomobilin kapısını açıp, bindi. Kontak anahtarını da koltuğun altında bulan Alican U., aracı çalıştırıp, arkadaşı Fatih A. ile birlikte bölgeden ayrılmak istedi. Birkaç metre ilerledikten sonra direksiyon kontrolünü kaybeden Alican U., park halindeki Hülya D.’nin otomobiline çarptı. Hızla caddeye çıkan Alican U., geri manevra yaparken başka bir araca daha çarpınca panikleyip, araçtan inerek kaçtı. Hırsızlık ve kaza anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

‘EVE GİDECEK TAKSİ BULAMADIK’

Aracını park ettiği noktanın birkaç metre ilerisinde kaza yapmış halde bulan Hakan K. ile yan komşusu Hülya D.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Görüntülerden şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, Alican U. ile Fatih A.’yı evlerine yaptıkları baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Alican U., sorgusunda, “Fatih ile içki içtikten sonra eve gidecek taksi bulamadık. Sokakta yürürken park halindeki otomobil dikkatimi çekti. Kapısını açık görünce binip, evime gitmek istedim. Kaza yapınca korkup, kaçtık” dedi.

ARACI, TEKNİK BİR ARIZA NEDENİYLE KİLİTLEMEMİŞ

Polis ekiplerinin, bilgisine başvurduğu otomobil sahibi Hakan K. ise otomobilinde teknik bir arıza olduğunu, sol ön kapı ve bagajının kilitlenmediğini, olay günü de aracının bu kusuru görünmeyecek şekilde park edip, kontak anahtarını da sürücü koltuğunun altına gizlediğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alican U. ile Fatih A., adliyeye sevk edildi.