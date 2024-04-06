İskenderun'dan Kocaeli'ye gitmek üzere denize açılan 88 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı 'Sare İmamoğlu' isimli kargo gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a götürülüp, demirletildi.
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Çanakkale Boğazı'nda gemi arıza yaptı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türkiye bayraklı 'Sare İmamoğlu' isimli kargo gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.