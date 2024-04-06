Abdurrahman Dursun yeniden mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde, Sultangazi'de yeniden belediye başkanı seçilen Abdurrahman Dursun, mazbatasını aldı. Dursun, “Yeni dönemimiz tüm Sultangazimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilçemizi 'Sultan Şehir' hedefine ulaştırma zamanı” dedi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda, 31 Mart yerel seçimlerinden birinci olarak çıkan ve yeniden seçilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun için mazbata töreni düzenlendi. Törende Abdurrahman Dursun ve meclis üyelerine mazbataları takdim edildi.

“SULTANGAZİ’Yİ SULTAN ŞEHİR HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞIZ”

Sultangazi için canla başla çalışacaklarını belirten Dursun, “ Bir kez daha bu kutlu görevi devralmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Sultangazimize hizmet etmek bizler için bir onurdur. Görevde olduğumuz süre boyunca her kesime eşit hizmet ulaştırmak için çabalayacağız. Sultangazi’yi 'Sultan Şehir' hedefine ulaştıracağız. Komşularımızın desteğiyle başlattığımız hizmet yolculuğumuzu aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha önceki dönemde olduğu gibi söz verdiğimiz hizmetlerden çok daha fazlasını ilçemize kazandırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Yeni dönemimiz tüm Sultangazimize hayırlı uğurlu olsun. Bizleri bu göreve layık gören komşularımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.