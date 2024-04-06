Birleşmiş Milletler, küresel ısınmayı tartışıyor

Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu MUN (Model United Nations/ Model Birleşmiş Milletler) Uğur Okulları tarafından bu yıl dördüncü kez başlatıldı. BM’nin farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı üç gün sürecek olan programa katılan yüzlerce öğrenci ve öğretmenler ‘küresel kaynama’ temasıyla iklim değişikliğine dair çözüm önerilerini sunacak.

DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Etkinliğe yönelik konuşan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “Dünyamız yavaş yavaş sınıyor. Bu ısınman bir kısmı doğal, bir kısmı insanlar nedeniyle oluyor. 2023 yılında dünyamız çok ısındı. Bu sene kaynama noktasına geldi. Bizlerde öğrencilerimize bunun farkındalığını yaratmak için konferansta bu temayı işleyerek gelecek için daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz gruplar halinde bu temayı tartışıp, çözüm önerilerini üretiyorlar. Bu sürecin çocuklarımıza müthiş bir gelişim sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER FARKINDALIK YARATACAK ÇALIŞMALAR YAPIP YASA TASLAKLARI SUNACAK

Uğur Okulları İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem ise “Etkinliğimiz Birleşmiş Millet Konferans’ın öğrenciler tarafından yapılan simülasyonudur. Öğrencilerimiz birebir olarak konseyi delege olarak temsil etmektedir. Her bir öğrencinin atandığı komite ve gruplardan oluşmaktadır. Konferansın hazırlıkları ve sunumu tamamen İngilizcedir. Bu yıl 4’üncüsü sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapıyoruz. Bu yıl ki konumuzu özellikle küresel kaynama seçtik. Çocuklar bu konularda farkındalık yaratacak çalışmalar yapıp yasa taslakları sunacaklar. Bizde güzel taslakları Birleşmiş Milletler’e göndereceğiz” diye konuştu.

Derin, “dünyadaki küresel sorunların konferansta işlenmesi ve öğrencilerin, gençlerin bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu konuları konuşup, tartışmak için buradayız. Bu konferansta çok fazla öğrenci, komite ve delege bulunuyor. Öğrencilere çok yararlı olacağını ve dokunacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konferansa Düzce Uğur Okulları Kampüsü’nden katılan Ayşegül Güllük de “Küresel ısınma en önemli sorunlarımızdan birisi. Biz burada birlik olarak bu soruna çözüm üretmek için buradayız. En mantıklı ve akılcı çözümleri bulacağımıza inanıyorum. Konferans bizim için çok güzel bir fırsat. Hem başka kampüslerden arkadaş ediniyorum hem de İngilizceyi kullanabiliyorum” dedi.