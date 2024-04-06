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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ertelendi

İstanbul Boğazı'nda elverişsiz hava şartları sebebiyle gemi trafiği askıya alınırken, ikinci bir duyuruya kadar bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ertelendi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ertelendi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ise bazı vapur seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." denildi. Yapılan açıklamaya göre yapılamayacak seferler ise şöyle sıralandı;

Beykoz-Sarıyer

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

Üsküdar-Aşiyan

İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü

07:25 Beşiktaş-Adalar

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (Ring)

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Kadıköy-Beşiktaş

Eyüp-Üsküdar

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06 Nis 2024 - 09:18 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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