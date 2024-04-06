- Ekonomi

Kredi kartı faizleri yükseldi mi ?

Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri haricinde), uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseltildi.

Kredi kartı faizleri yükseldi mi ? mask

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti.

Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi.

Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25’e yükseldi.

# Kredi kartı, faizleri, yükseldi, Türkiye

06 Nis 2024 - 07:55 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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