Maden faciası: Uğur Yıldız´ın cenazesi Erzincan´a getirildi

İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat günü maden ocağında yaşanan heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dün, önce Uğur Yıldız'ın da içerisinde bulunduğu kamyona ardından ise akşam saatlerinde Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uğur Yıldız'ın cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere gece saatlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine getirildi. Yıldız´ın cenazesi burada yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan, Uğur Yıldız´ın cenazesi bugün saat 16.00'da, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı Köyü'nde yapılacak tören ile toprağa verilecek. Yıldız´ın cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar´ın da katılması bekleniyor.