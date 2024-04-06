Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Süleyman D., 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezintiye çıktı. Bir süre gezen 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı. Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili otomobilden inerek kavga etmeye başladı. Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı. Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçarken, diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emircan Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.