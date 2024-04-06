AHEF'ten deprem bölgesindeki aile hekimlerine destek

Deprem bölgesindeki aile hekimlerinin hak kayıplarını her fırsatta gündeme taşıyan meslek örgütlerine bekledikleri destek Avrupalı meslektaşlarından geldi. UEMO AHEF’in haberini örnek göstererek yaptığı bir açıklama ile deprem sonrası yeniden inşa önlemlerinin uygulanmasına yönelik tavsiyelerde bulundu.

UEMO açıklamasında Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaklaşık 50.500 kişinin hayatını kaybettiği ancak gerçek sayının çok daha yüksek olabileceği üzerinde durulurken “Türk üye kuruluşumuz AHEF'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası kendilerinin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak ve hastalarının bakımını sağlamak zorunda kalan aile hekimlerine herhangi bir destek sağlamadı” denildi.

UEMO açıklamasında Türk meslektaşlarını tam olarak desteklediklerini belirterek Türk yetkililere, hastalara kaliteli ve etkili hizmetler sağlamak amacıyla deprem sonrası bazı yeniden inşa önlemlerinin uygulanmasını tavsiye etti.

AHEF Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan UEMO’nun altını çizdiği maddeleri şöyle sıraladı. “Depremden bu yana verdiğimiz mücadelenin ve taleplerimizin haklılığı UEMO’nun tavsiyeleri ile bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu tavsiyeler arasında öncelikle deprem bölgelerinde çalışan Aile Hekimlerine gelir koruması yer alıyor. Yeni yapılacak toplu konut projelerinde zorunlu özellikler, nüfus yoğunluğuna göre uygun konumdaki birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde sağlanması, aile sağlığı merkezi binalarının depreme dayanıklı tasarımı ve inşaatı, deprem sonrasında tahrip edilen veya yağmalanan tıbbi cihaz, alet ve ekipmanların masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere değiştirilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından ödenen sarf malzemeleri, tek kullanımlık ürünler ve aşılar için aile sağlığı merkezlerine güçlü tedarik hatlarının kurulması. Bu istekler korkunç bir deplem felaketi yaşamış aile hekimleri için fazla mı? Bakanlığımızın bu konuya artık sahip çıkmasını istiyoruz.”