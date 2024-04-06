"Red Bull İpler Elinde" spora davet ediyor

Spora teşvik eden "Red Bull İpler Elinde" oyununda katılımcılar her hafta fitness kitinin de sahibi olacak. Red Bull İpler Elinde oyunuyla dört haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi Red Bull sporcusu Hazal Nehir ile antrenman yapma fırsatı elde edecek.

Red Bull, aktif yaşamı destekleyen projesi 'Red Bull İpler Elinde' oyunuyla herkesi harekete geçirmeye devam ediyor. Katılımcılar, ‘Red Bull İpler Elinde’ oyunu ile istedikleri her yerde spor yapma imkanı bulmalarının yanı sıra ip atlama yeteneklerini de gösterecek. Her hafta en yüksek skoru elde eden kişiler, fitness kiti kazanma şansı yakalayacak. Etkinlik sonunda zirveye adını yazdıran kişi ise Red Bull sporcusu Hazal Nehir ile antrenman yapacak.

Dört hafta boyunca devam edecek yarışmaya katılmak isteyen sporseverler, redbull.com/iplerelinde adresinden filtreyi açıp oyundaki başarılarıyla skor tablosunda yerini alabilecek.