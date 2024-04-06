Kodlamada, dünya sekizincisi oldu

Ülkemizde son yıllarda kodlama ve robotik alanlarında nitelikli eğitime verilen önemin sonuçları alınmaya başlandı. Türk gençlerinin ve çocuklarının kodlama alanındaki uluslararası başarıları artarak devam ediyor. Bu başarıların son örneği TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Ece Şen'in başarısı oldu.

4. Sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Ece Şen, 4. Uluslararası STEM Olimpiyatlarında, kodlama kategorisinde dünya sekizincisi oldu. Küçük yaşında büyük bir başarı elde eden Ece, ailesini ve okulunu gururlandırırken, gelecek için de ciddi ümit verdi.

Kodlamaya babasının yönlendirmesiyle henüz beş yaşında başladığını açıklayan Ece Şen, ilk olarak legodan robotlar yaptığını, sonrasında Scratch ve Python kodlamasını öğrendiğini söyledi. STEM Olimpiyatlarına da babasının ve öğretmeninin teşvik etmesi ile katıldığını kaydeden Ece, yarışma süreciyle ilgili şu detayları verdi:

“Kendimi denemeyi çok seviyorum. Bu olimpiyatları da önce babam araştırdı ve buldu. Öğretmenlerim de katılmam için teşvik etti. İlk sınav zordu ama geçtim. İkinci sınavda 60 dakika içinde 30 soru vardı. Sorular kolaydan zora doğruydu. Soruları en hızlı ve en doğru şekilde yapanlar kazanıyordu. Sonuçları her gün kontrol ediyordum. Dünyada ilk ona girdiğim için çok heyecanlandım. Ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım da benimle gurur duydular. Herkes bana ‘Bravo Ece' diyordu. Çok güzel bir histi. Bilişim teknolojileri öğretmenim Özden Yılmaz ve sınıf öğretmenim Buket Alp Aslantekin'e teşekkür ederim. Çünkü beni her zaman çok desteklediler.”



Yazılım tutkunu Ece Şen, yeni hedefinin 10-16 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Hague kentinde düzenlenecek olan büyük finalde altın madalya almak olduğunu kaydetti. Okulunda Bilim ve Teknoloji Haftası'nda görme engelliler için kameralı özel şapka tasarlayan Ece, mayıs ayındaki Bilim Şenliği için ise Yenilenebilir Enerjili Ev Projesi hazırladığını da açıkladı. Okulunun Bilişim Kulübü'nün de üyesi olan başarılı öğrenci, yazılım dışında voleybol ve kitaplarla ilgilendiğini söyledi.

İnsansı robotlar alanında çalışmayı hedefliyor



Ece, örnek aldığı yazılımcıları ise şöyle açıkladı; “Yazılım sektöründe ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin CEO'su Mira Murati ile Ndvia şirketi kurucusu Jensen Huang'ı idol olarak görüyorum. İkisi de hayatlarındaki zorlukları aşıp, çok çalışmalarının meyvelerini toplamışlar.”

Gelecekte yazılım mühendisliği eğitimi almaya şimdiden karar veren başarılı ilkokul öğrencisi, sonrasında kendi şirketini kurarak robotlar üzerine çalışmalar yürütmeyi planladığını ifade etti. 10-15 yıl sonra robotların günlük hayatta ve iş hayatında daha çok yer alacağını düşünen Ece Şen, sözlerine şöyle son verdi:

“Gündeme bakınca insansı robotları çok görüyoruz. Bazı işler gelecekte kalmayacak. Ben henüz on yaşındayım. Yirmili yaşlarıma geldiğimde robotlar günlük hayatta çok daha fazla kullanılacak. Bu tür robotlar yapan firmalar çok başarılı olacak. O yüzden insanları zorlayan işlerde robotları kullanmayı planlıyorum. Askerlik, polis, itfaiye, arama kurtarma alanlarında robotların kullanılması gerektiğini düşünüyorum.”

“Üst düzey analitik zekaya ve düşünme beceresine sahip”



Ece'nin öğretmenleri arasında yer alan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özden Yılmaz, öğrencisinin uluslararası başarısını şöyle değerlendirdi: “Sevgili Ece ile birinci sınıfta tanıştığımızda yaratıcılığıyla dikkatimi çekti. Yazdığı yazılarda ve çizdiği resimlerde yaratıcı fikirlerle farklı ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Daha sonra kodlama çalışmalarında problem çözme yaklaşımı, yaptığı yorumlar, sorulan sorulara verdiği cevaplarla üst düzey analitik zekaya ve düşünme becerisine sahip olduğunu gözlemledim. Ece'nin sanatçı ruhu ile analitik düşünme becerisini birleştirerek daha nice başarılı çalışmalara imza atacağını düşünüyorum.”