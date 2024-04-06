'Kanser artık yönetilebilir bir hastalık'

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Altınok, “Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve her yıl milyonlarca yeni vaka ile karşı karşıya kalınan bir hastalıktır. Türkiye’de T.C. Halk Sağlığı Müdürlüğünün Kanser Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan son kanser istatistiklerine göre, ülkenin nüfusu artış göstermekte ve buna paralel olarak yıllık yeni tanı alan kanser hasta sayısı da artmaktadır. 2020 yılında Türkiye’nin nüfusu 84.339.067 olarak kaydedilmişken, yıllık yeni kanser vaka sayısı 233.834 ve kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 126.335 olarak bildirilmiştir. Bu veriler, 2018 yılına kıyasla artış göstermektedir. Türkiye nüfusu 81.916.866 iken, yeni vaka sayısı 210.537 ve kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 116.710 olarak kaydedilmiştir. DSÖ ve GLOBOCAN tarafından yayınlanan 2022 yılı verilerine göre Türkiye’de 2022 yılında 240.013 kişi kanser tanısı almış. 129.672 (25.2%) kişi hayatını kaybetmiştir.” dedi.

KOLOREKTAL KANSER GÖRÜLME SIKLIĞI KADIN VE ERKEKTE 3. SIRADA

Türkiye’de en sık görülen ilk beş kanser türünün sırasıyla akciğer kanseri, meme kanseri, kolorektal (kalın bağırsak) kanseri, prostat kanseri ve tiroid kanseri olduğunu belirten Altınok, şöyle devam etti:

“Bu beş kanser türü, tüm kanser vakalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Erkeklerde en yaygın görülen ilk beş kanser türü akciğer kanseri, prostat kanseri, kolorektal kanser, mesane kanseri ve mide kanseridir. Kadınlarda ise en yaygın ilk beş kanser türü meme kanseri, tiroid kanseri, kolorektal kanser, akciğer kanseri ve rahim kanseridir. Bu veriler, kolorektal kanserlerin hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu göstermektedir​. Tütün mamullerinin kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünün oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Tütün kullanımı, erkeklerde görülen kanserlerin en az %40’ının arkasında yatan temel sebeplerden biridir. Bu bağlamda, tütünle mücadele, kanserle savaşın en ön saflarında yer almalıdır.”

KANSER ARTIK YÖNETİLEBİLİR BİR HASTALIK

Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel ise, erken teşhis ve ilerleyen tıbbi teknolojilerin, kanserle mücadelede önemli bir fark yarattığını belirterek, “Dünya genelinde kanser görülme oranlarının artış göstermesine rağmen, kanserden ölüm oranlarında düşüş olduğu ve sağ kalımın zamanın uzadığı gözlemlenmiştir. Bu, tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerin etkisi olarak değerlendirilebilir. Kanser artık daha yönetilebilir bir hastalık haline gelmekte ve kronik bir durum olarak ele alınabilmektedir​. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, kanserle mücadelenin temel taşlarından biridir. Temiz hava, güvenli gıda ve düzenli egzersiz, bu alanda atılması gereken adımların başında gelir. Temiz havanın solunması ve güvenli gıdalara erişim, her bireyin temel hakkıdır. Bu hakların korunması, kanser riskini önemli ölçüde azaltabilir.” dedi.

Kanser risk gruplarının taranması ve erken tanının teşvik edilmesinin, bu hastalıkla mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tuncay Göksel, şunları paylaştı:

“Erken teşhis, kanser tedavisindeki başarı oranlarını artırır ve hastalığın yönetilebilirliğini sağlar. Bu nedenle, erken tanıyı destekleyen ‘kanser tarama programları’ gibi sağlık politikalarına ve kamu hizmetlerine ihtiyacımız var. Kanser Haftası boyunca, toplumumuzun tüm kesimlerini kanserle mücadeleye destek olmaya ve bilinçlendirme çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz. Her bir bireyin, erken teşhisin hayat kurtarıcı gücü hakkında bilgi sahibi olması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi gerektiğine inanıyoruz. Kanserle mücadele, sadece hastaların ve sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda, bu sorumluluğu hatırlayalım ve kanserle mücadelede birlikte hareket edelim. Bu özel hafta vesilesiyle, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini benimsemeye ve bilinçlendirme çalışmalarına aktif olarak katılmaya davet ediyoruz. Unutmayın, erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, kansere karşı en güçlü silahlarımızdır. Kanserle mücadelenin her yönüyle ilgili daha fazla bilgi ve destek için Türk Toraks Derneği’nin web sitesini ziyaret edebilir veya sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz. Hep birlikte, kansere karşı daha güçlüyüz.”