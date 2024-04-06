Sivas Zara'da sakal-ı şerif ziyarete açıldı

Zara İlçe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi münasebeti ile Zara Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından sakal-ı şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.
Camide bulunan vatandaşlar okunan salavat-ı şerif ve ilahiler eşliğinde sakal-ı şerifi ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Zara Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı.
İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Ramazan ayının Kadir gecesinde sakal-ı şerifin ziyarete açıldığını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.