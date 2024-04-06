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Sivas Zara'da sakal-ı şerif ziyarete açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı.

Sivas Zara'da sakal-ı şerif ziyarete açıldı mask
Sivas Zara'da sakal-ı şerif ziyarete açıldı
Sivas Zara'da sakal-ı şerif ziyarete açıldı
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Zara İlçe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi münasebeti ile Zara Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından sakal-ı şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

Camide bulunan vatandaşlar okunan salavat-ı şerif ve ilahiler eşliğinde sakal-ı şerifi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Zara Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Ramazan ayının Kadir gecesinde sakal-ı şerifin ziyarete açıldığını söyledi.

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06 Nis 2024 - 04:30 AA Sivas/ Zara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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