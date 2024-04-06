- Kültür & Sanat

Les Essences Ankara'da

Keman sanatçısı Önder Baloğlu, kurucusu olduğu Les Essences Oda Orkestrası ile birlikte 17 Nisan‘da CSO Ada Ankara Tarihi Salon’nun da konser verecek. Önder Baloğlu ve Les Essences “Kahvenin Avrupa Yolculuğu” programıyla sanatseverlere, barok ve klasik dönemin besteleri eşliğinde kültür ve müzik tarihi yolculuğuna çıkacaklar.

Les Essences Ankara'da mask
Les Essences Ankara'da
Les Essences Ankara'da
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Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu, geçtiğimiz Ocak ayındaki CSO ve Reinhard Goebel eşliğindeki etkileyici konserinden sonra bu kez kendi orkestrası Les Essences ile 17 Nisan'da CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alacak. Baloğlu konserde, Mozart’ın ünlü 'Türk Konçertosu' adıyla anılan 5 numaralı keman konçertosunu, orkestrayı yönetirken solist olarak seslendirecek. Bu özel konserde seyirciler, Osmanlı müziğinin Avrupa müziğine etkilerini gösteren nadir eserlerle dolu olan 'Kahvenin Avrupa Yolculuğuna müzikal bir anlatımla tanıklık edecekler.

Alman ve Türk kültürlerinin kesiştiği eserleri, Baloğlu'nun Almanya'da kurduğu ve Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından desteklenen orkestrasıyla Türkiye'de seslendirecek olması ise sembolik bir öneme sahip. Uzun yıllar Duisburger Philharmoniker ve Düsseldorf-Duisburg Operası'nda başkemancı olarak görev yapan Baloğlu, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya'da solist ve müzik direktörü olarak sahne aldı. Ayrıca Lahey'deki Hollanda Kraliyet Konservatuarı ve Almanya'daki Folkwang Sanat Üniversitesi'nde ders veren Baloğlu, konserlerini 250 yıllık Antonio Gragnani kemanı ile sürdürmektedir.

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06 Nis 2024 - 03:52 - Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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