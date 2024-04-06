Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısı ile Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen özel programda vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi okumaları gerçekleştirildi. Sonrasında vatandaşlara seslenen Erbaş, Gazzelilerin zalim işgalcilerin bombaları altında sürekli can verdiğini belirterek, "Onlar için dua edelim, elimizden gelen yardım ne varsa o yardımları gönderelim. Bütün dünyayı bu zulmü durdurmaya davet edelim, durmadan, dinlenmeden dualarımızın ne zaman kabul olunacağını biz bilmiyoruz. Aziz kardeşlerim, her zaman dualarımızı yapalım. Bu gece duamızı yapalım" dedi.

Erbaş, herkesi bayram namazında davet etti ve Türk ordusu için dua çağrısında bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Camilerimizi dolduralım bayram gününde bayram namazında. Bayram namazımızı eda ettikten sonra 90 bin camimizde Gazzeli kardeşlerimiz için ve dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa onlar için, ülkemiz için, şehitlerimiz için, ordumuz için, ordumuzun karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer olması için dua edeceğiz."