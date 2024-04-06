- Asayiş

Genç kız otomobiline binerken tabancayla vuruldu

Adana'da üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Genç kız otomobiline binerken tabancayla vuruldu mask
Genç kız otomobiline binerken tabancayla vuruldu
Genç kız otomobiline binerken tabancayla vuruldu
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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Ece'nin ayağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serbu Ece, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 adet boş kovan bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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06 Nis 2024 - 03:02 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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