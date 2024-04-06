Aşırı yeme, özellikle son yıllarda birçok insanın mücadele ettiği yaygın bir sorundur. Kilo alımına, çeşitli sağlık problemlerine, düşük benlik saygısına ve dahasına yol açabilir.

Aşırı yeme, sadece açlık hissini bastırmanın ötesinde olan birçok psikolojik etkenin tetikleyebileceği bir sorundur. Aşırı yeme isteği duyan insanlar; günlük yaşamda strese, kaygıya ve depresyona yol açarak kişinin özgüvenini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir. Aşırı yemenin en yaygın psikolojik nedenlerinden biri ise duygusal yemedir. Olumsuz duygularla başa çıkmakta zorlanan kişiler; öfke, stres veya can sıkıntısı gibi duyguları bastırmak için yemeğe yönelebilirler. Bu durum, kısa vadede bir rahatlama sağlayabilir ancak uzun vadede kilo alımına, utanç ve suçluluk hissedilmesine yol açarak sorunu daha karmaşık hale getirebilir.

Aşırı Yemenin Psikolojik Nedenleri arasında ; Beden algısı ve özgüven sorunları da ciddi bir önem arz etmektedir. Çünkü birey, kendisini yeterince iyi hissetmediği veya bedeninden memnun olmadığında duygularını bastırmak için yemeğe sığınabilirler. Yemek, bu kişiler için bir teselli kaynağı haline gelebilir.

Aşırı yemenin arkasında yatan diğer psikolojik faktörler ise travmatik deneyimler, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sıralanabilir.

Aşırı yemeyle mücadelede öneriler:

Duygularınızı ve yeme ihtiyacınızı etkileyen faktörleri fark etmeye çalışın.

Stresi yönetmek için egzersizler ve yöntemler uygulayın.

Kendinizi sevmeyi ve bedeninizle barışık olmayı öğrenin.

Kendinize değer verdiğinizi gösteren hobi, aktivite ve çeşitli uğraşlar edinin.

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız,''Aşırı yeme sorunu, birçok insanın hayatını etkileyen bir problemdir. Tüm girişimlerinize rağmen bu problemi aşamıyor ve yaşantınızı olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız en kısa zamanda bir destek almanız gerekmektedir.'' dedi.