Anadolu Efes, THY EuroLeague’in 33’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-80 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Tomislav Mijatovic, “Öncelikle iki takımı da tebrik ederek başlamak istiyorum. İki takım da fantastik bir performans gösterdi. Bu karşılaşma harika bir atmosferde oynandı. Kendi oyuncularımı da en içten şekilde tebrik etmek istiyorum. Takım halinde mücadele ettiler. Birlikteliklerini gösterdiler ve arzu sergilediler. 40 dakika boyunca sahada karakter gösterdiler. Son dönemde özellikle iç sahada çok fazla maç kazanan bir rakibe karşı oynadık. Çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“HEDEFLERİMİZİ MAÇ MAÇ BELİRLİYORUZ”

Çok tecrübeli ve karakterli oyunculara sahip olduklarını söyleyen Mijatovic, “ Her zaman söylediğimiz gibi hedeflerimizi maç maç belirliyoruz. Asvel maçı bizi üzen bir mağlubiyetti ama oyuncularım kendilerini işlerin düzelebileceğine dair ikna ettiler. Çok isteklilerdi. Özellikle Asvel sonrasındaki iç sahadaki Olympiakos maçında bu arzularını gösterdiler. Oyuncularım savaşmaya devam ettiler. Kazanan ruhumuzu gösterdik. Burası EuroLeague ve karşımıza engeller çıkacaktır. Ama inşallah hedefimizi gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

“BEKLENMEDİK BİR GALİBİYET DEĞİLDİ”

Adım adım ilerlemek istediklerini İfade eden Tomislav Mijatovic, “Çok iyi bir koç tarafından yönetilen, çok formda bir takımla karşılaştık. Ancak sizin söylediğinize katılamayacağım. Beklenmedik bir galibiyet değildi. Çünkü oyuncularım bunu bekliyordu. Maça bu şekilde hazırlandık. Her zaman aynı prensibe sahibiz. Adım adım ilerlemek istiyoruz. EuroLeague’de bir çeyrek ya da bir maç galibiyeti hiçbir şeyi garanti etmez. Oyuncularımız kendilerine inanarak bu başarıya ulaştılar” yorumlarında bulundu.

“DANIEL ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP”

Daniel Oturu’nun performansı ile ilgili konuşan Mijatovic, “Dan çok yetenekli bir genç. Çok büyük bir potansiyele sahip. Oyunun her iki tarafında da çok yetenekli bir oyuncu. Maça ilk girdiği bölümde ondan beklediğimiz kadar iyi bir performans gösteremedi. Bu süreçte Tibor Pleiss ve Tyrique Jones iyi performanslarıyla bize katkı sağladılar. Dolayısıyla takım arkadaşları Daniel’e büyük bir destek verdi. Daniel, idmanlarda da takım arkadaşları sayesinde her gün gelişen bir oyuncu. Oyunu değiştiren hamleler yaptı. Özellikle bizim önümüzdeki bloğu çok kritikti. Takım ruhuyla ilerliyoruz. Daniel’in bugünkü performansına da takım ruhunun etkisi vardır.

“EUROLEAGUE’DE HER MAÇ ZOR”

8 Nisan Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını ifade eden Tomislav Mijatovic, “Açıkçası öncesinde pazartesi günü yine Fenerbahçe’ye misafir olacağımız bir Türkiye Lig’i maçımız var. Söylediğim gibi ben hep adım adım ilerlemek istiyorum. Dünyanın en zeki insanı olduğuma inanmıyorum. Sadece her zaman adım adım ilerlemek gerektiğine inanıyorum. Hem hayatta hem de basketbolda bazı aşamaları atlayarak hedefinize ulaşamazsınız. Çok yakında bir Fenerbahçe maçı oynayacağız. Bu yüzden sadece bugün bu galibiyeti kutlamak zorundayız. Fenerbahçe maçından sonra Kızılyıldız maçını konuşabiliriz. EuroLeague’de her maç zor. Kızılyıldız maçı da bunlardan biri olacak” diyerek sözlerini noktaladı.