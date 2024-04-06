Silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ahmet Karatepe'nin yanına yaklaşan motosikletli kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Karatepe, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karatepe, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatepe'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.