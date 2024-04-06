Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki 3'üncü yeni pist şantiyesinde çalışan işçilerle iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, inşaatlarda, tüm şantiyelerde çalışan işçilerle Kadir Gecesi'nde iftar yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Seçimden sonraki süreçte bazı planlı iftar programlarımız vardı ama Ankara’da olma durumundaydık. Nerde işçi kardeşlerimiz ile bir iftar yapabiliriz diye bakın dedik. Aklımıza Esenboğa Havalimanı’ndaki şantiyemiz geldi. Bu akşam sizin sofranıza misafir olduk. Yaptığınız iş çok kıymetli bir iş" dedi.

Bakan Uraloğlu, ülkenin çok hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Özellikle havacılık noktasında hızlı adımlar atarak birçok iş yaptık. Başkent Ankara’mızda ihtiyaçlarımız vardı biz de ihtiyacı giderme noktasında ne yapabiliriz diye planladık. Ankara’ya 3'üncü pistimiz gerekiyordu. Ankara’ya yeni terminal binaları gerekiyordu. Yangınla ilgili birilerimizi konuşlandıracağımız yerler gerekiyordu. Taksi yolu gerekiyordu. Bunlarla ilgili 2022 yılında bir süreç başlattık. 2023 yılının şubat ayında yer teslimi yaparak çalışmaları başlattık. Havalimanı şantiyesini ziyaret etmiştim, uçakla seyahat ederken, doğu yönüne baktığımız zaman sizler de neler yapıyorsunuz onlara bakıyoruz. Bu inşaatları bitirdiğimizde Ankara’mızdaki kapasiteyi daha da artıracağız. Ve Ankara’dan yoğun bir şekilde yurt dışı uçuşlarına başladık. Bundan sonra da bittiği zaman daha yoğun bir şekilde yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz. Biz ülkemizin her tarafında aynı hizmetleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda memleketlerine araçlarıyla gidecek olanlara da trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. İftar programının ardından Esenboğa Havalimanı'nda yer alan Hava Trafik Kontrol Merkezi’ni ziyaret eden Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personelleri ile sohbet ederek incelemelerde bulundu.