Türk derbisinde Anadolu Efes kazandı

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Arturas Sukys

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 10, Dorsey, Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic 4, Calathes 6, Guduric 15, Sestina 5, Papagiannis 13, Motley 10, Wilbekin 17, Pierre

ANADOLU EFES: Larkin 15, Beaubouis 10, Braynt 7, Hollatz 5, Willis 2, Jones 1, Oturu 9, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Thompson 3, Clyburn 21,

1’İNCİ PERİYOT: 13-16

DEVRE: 36-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-51

THY EuroLeague’in 33’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes’e 82-80 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'te 21 sayı kaydeden Will Clyburn oldu. Bu maçın ardından Anadolu Efes, 16'ncı galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko ise 13'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko; Nick Calathes, Tyler Dorsey, Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davi ve Sertaç Şanlı 5’iyle başladı. Anadolu Efes ise; Shane Larkin, Justus Hollatz, Will Clyburn, Ercan Osmani ve Tibor Pleiss 5'iyle sahada yer aldıı.

Karşılaşma Anadolu Efes’te Will Clyburn’ün sayısıyla başladı. İlk çeyreğin başını iki takımda tutuk geçerken, Anadolu Efes’te Tibor Pleiss’ın 2’de 2 serbest atışıyla bitime 3.14 kala ilk kez çift haneli sayılara ulaşıldı: 5-11. Fenerbahçe, 6 sayılık farkı kapatırken hızlı hücümlardan yararlanamayınca, Anadolu Efes ilk periyodu 3 sayı farkla önde kapattı: 13-16.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe’de Sestina, köşeden gönderdiği üçlükle beraberliği sağladı: 16-16. İki takımda hücumlardan yararlanamazken, devrenin bitimine 7.54 kala Fenerbahçe, Marko Guduric’in turnikesiyle mücadelede ilk kez önce geçti: 18-16. İkinci çeyreğin ortalarına doğru iki takımda sayı üretmekte zorlanırken, Fenerbahçe’de Giorgos Papagiannis ve Scottie Wilbekin’in elinden bulduğu 3 sayılık isabetlerle farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 26-20. Anadolu Efes, farkı indirip beraberliği sağlasa da Fenerbahçe Beko, devrenin sonlarına doğru etkili oyununu ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, 1.38 kala Nigel Hayes-Davis’in bir üçlük ve bir de serbest atıştan bulduğu sayıyla devreye 4 sayı farkla girmeyi başardı: 36-32.

Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis ile bulduğu üçlükle başladı: 39-32. Anadolu Efes; Tibor Pleiss, Shane Larkin ve Ercan Osmani ile bulduğu sayılarla farkı kapatırken, yine Tibor Pleiss bitime 04.28 kala sağ köşeden gönderdiği üçlükle maçı 44-45’e getirdi. Ardından Fenerbahçe’de Scottie Wilbekin üçlüğe üçlük ile cevap verdi ve sarı-lacivertlileri tekrar öne geçirdi: 47-45. Anadolu Efes’te zor pozisyonda pota altında turnikeyi bırakarak basket faulü takımına aldırdı: 47-47. Shane Larkin’in kolunda kanama olması sebebiyle kenarı gelirken, serbest atışı kullanan Beaubouis Anadolu Efes’i mücadelede tekrar öne geçirdi: 47-48. Bu periyotta iki takımda üst üste sayılar üretirken, Fenerbahçe Beko son çeyreğe 1 sayı önde girdi: 52-51.

Mücadelenin son çeyreği Anadolu Efes’te Dan Oturu, Fenerbahçe Beko’da ise Marko Guduric’in üst üste karşılıklı sayıları ile başladı: 54:55. Başa baş geçen bu periyotta karşılaşmanın bitimine 6.36 kala Shane Larkin’in asistiyle basket faulü alan Will Clyburn, serbest atıştan da sayıyı bulunca farkı 4’e kadar yükseltti: 58-62. Mücadele Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’in karşılıklı üçlükleriyle geçerken, Anadolu Efes bitime 5.13 kala Elijah Bryant ile bulduğu serbest atışla farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 63-69. Karşılaşmanın bitimine 1.51 kala Anadolu Efes’te Will Clyburn ile serbest atış isabetiyle mücadele 69-75 gelirken, Fenerbahçe Beko mola aldı. Mola dönüşü hızlı hücumdan yararlanamayan Fenerbahçe, Dan Oturu’nun da serbest atışından 2’de 2 isabetiyle son 1.39 dakikaya 69-76 yenik girdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadelede Anadolu Efes hücumunda Will Clyburn üçlüğü buldu ve durumu 74-79’a getirdi. Cevap olarak sarı-lacivertliler Guduric ile üçlüğü bulsa da Anadolu Efes’te bitime 11 saniye kala Shane Larkin ile 2 sayı buldu ve durumu 77-81’e getirdi. Kalan sürede farkı koruyan Anadolu Efes mücadeleyi 82-80 kazandı.

LIVAKOVIC VE BONUCCI SALONDA YER ALDI

Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularından Dominik Livakovic ve Leonardo Bonucci, Fenerbahçe Basketbol Takımı’na destek vermek için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yer aldı.

EKREM İMAMOĞLU TRİBÜNDE MAÇI TAKİP ETTİ

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşmasını salondan takip etti. Sarı-lacivertli taraftar tezahüratlarla destek verirken, İmamoğlu ise alkışla karşılık verdi.