Denetimsiz motosikletli kuryeler trafiği tehlikeye atıyor!

Kimse umurunda olmadı! Ankara Mevlana bulvarı üzerinde yoğun trafikte plakasız motosikletli kuryeden can güvenliğini tehlikeye atan hareketler.
Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün tepki çeken hareketleri saniye saniye görülebiliyor. Takip edildiğini ve çekim yapıldığını fark eden motorcu trafik kurallarını hiçe sayarak ters yönde hızla gözden kayboldu.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen motosikletli kurye emniyete bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.