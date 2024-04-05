İBB'nin 6.2 milyonluk bağışına el konulmuştu! Yeni karar!

Dr. Buğra Gökce konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Anayasa Mahkemesi, salgın döneminde İBB'nin ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere topladığı bağışlara İçişleri Bakanlığı'nın el koymasına imkan veren yasanın iptaline karar verdi.

Ne olmuştu?

İBB korona virüsü salgınında işini kaybeden, geliri azalan veya ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek için 30 Mart 2020’de “Birlikte başaracağız” sloganı ile bağış kampanyası başlatmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul bu süreci büyük bir dayanışma örneği sergileyerek aşacak. Destek ve bağış kampanyamıza siz de katılın” çağrısı yapmıştı.

31 Mart 2020’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 ilin valiliklerine yardım faaliyetlerinin durdurulması için yazı gönderilmiş, aynı tarihte İBB’nin yardım için açtığı hesaplar dondurulmuş, 2 yıl sonra da hesaplarda toplanan 6,2 milyon TL’yi aşkın paraya tamamen el konulmuştu.

2020 yılında ortalama dolar kuru 7 liraydı. Toplanan para 885 bin dolar bugünkü kurdan yaklaşık 28,3 milyon TL ediyor. Kampanya devam edebilseydi bu rakamın birkaç katı bir meblağ ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilecekti.

Peki bunun hesabını kim verecek?

Salgın döneminde İstanbul ve tüm yurtta binlerce insan işlerini kaybetti, maddi olarak zor duruma düştü veya salgın koşulları nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

Şayet bu yardımlar tüm Belediyeler tarafından toplanıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılsaydı vatandaşlarımız bu dönemi daha rahat geçirecek, dayanışmanın gücüyle bazı sorunlar ortadan kalkacaktı.

Halkın iyiliğini değil sadece kısa vadeli siyasi çıkarını düşünen bir akıl yüzünden ne yazık ki birçok vatandaşımız çok ağır bedeller ödedi.

Hukuk dışına çıkmak, dar siyasi çıkar hesaplar yapmak, kısa vadeli düşünmek Türkiye’ye hep zarar verdi.

31 Mart’ta halkımız bu siyasi aklı cezalandırdı. İnanıyorum ki tüm belediyelerimiz yeni dönemde kucaklayıcı, halkın çıkarlarını öne koyan belediyecilik anlayışı ile fark yaratacak, Türkiye yepyeni bir sayfa açacak." ifadelerine yer verdi.