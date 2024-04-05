Zeynep Çelik, mazbatasını aldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak görev yapacak olan bağımsız aday Zeynep Çelik (22), mazbatasını alarak resmen göreve başladı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, seçimi kazandı. Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Çelik, bugün, Yenice Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Çelik, dualar eşliğinde görevine başladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.