AK Parti ve CHP'nin talepleri reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti ve CHP'nin Samandağ, Döşemealtı ve Akseki'de oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Ayrıca, Bafra'da seçimin yenilenmesi talebini de geri çevirdi.

​ 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz süreci devam ediyor. Siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların ardından YSK'ya gelen itirazlar, kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanıyor. Bu çerçevede YSK, bugün yapılan kurul toplantısında, CHP’nin Hatay’ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması, Samsun’un Bafra ilçesinde seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti. YSK, AK Parti’nin Antalya’nın Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.