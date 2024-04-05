Bağcılar Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Abdullah Özdemir, mazbatasını aldı. Özdemir, "Bağcılar özelindeki başarı her arkadaşımızın iliklerine kadar kendi başarısıdır" şeklinde konuştu.

Bağcılar’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde oyların yüzde 55,42’sini alarak Bağcılar Belediye Başkanı seçilen mevcut Başkan Abdullah Özdemir, bugün düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende yeni dönemde meclis üyesi seçilenlere de mazbataları takdim edildi.

BAĞCILAR’IN TARİHİNDE HİÇ OLMAYAN BİR NOKTADA BİRİNCİLİK ALDIK

İstanbul ölçeğinde Bağcılar’ın tarihinde hiç olmayan bir noktada birinciliği alarak önemli bir adım attıklarını söyleyen Özdemir, “Bu başarı bir kişinin değil Bağcılar ailesinin tamamının başarısıdır. Bütün arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu özverinin, emeğin bir başarısıdır. Ben özellikle bunu bu şekilde görüyorum ve hep beraber bu başarıyı sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu, her arkadaşımızın vermiş olduğu ortak mücadelenin başarısıdır. Bize başarıyı kazandıran işimizi iyi yapmamız. Bize başarıyı getiren işimize odaklanmamız. Bize başarıyı getiren vatandaşa doğru hizmeti götürüyor olmamız. Bize başarıyı getiren vatandaşa karşı belediyemizi en iyi şekilde, en doğru şekilde temsil ediyor oluşumuz” dedi.

Yüzde 55,42 oranla seçimi kazanan Özdemir, en yakın rakibine de 23 puan fark atmıştı.