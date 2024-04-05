- Asayiş

Şanlıurfa'da hazin kaza

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hazin kaza
Şanlıurfa'da hazin kaza
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Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 BA 245 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen kamyon, Arıkök Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazada, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken 2'si çocuk 3 kişi ise ilk müdahale sonrası Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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05 Nis 2024 - 16:19 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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