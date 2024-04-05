İstihdamda engeller ortadan kalkıyor

Düzenlediği işçi arayan-işveren buluşmaları binlerce vatandaşın hayatına dokunan Pursaklar Belediyesi, istihdamda engel tanımıyor. 15’i engelli personel olmak üzere toplam 100 personel alımı yapacak olan E-Ticaret firması için Pursaklar Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda iş buluşması toplantısı düzenledi.

Etkinlikte Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şu ifadeleri kullandı: ‘‘Özel gereksinimli vatandaşlarımızın iş bulması, işe uyumunun sağlanması ve işyerinde güvenli bir şekilde çalışmalarını temin etmek adına esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek engelli kardeşlerimizin istihdamında köprü vazifesi görmek için yoğun mesai harcıyoruz. Çalışma hayatındaki engeller, çalışmaya engel değildir. Bu amaç doğrultusunda engelli ve iş arayan kardeşlerim; huzur ve güven içinde yaşamanız ve çalışmanız için üzerime düşen tüm görevleri yerine getirerek var gücümle çalışmaya devam edeceğim’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından, 15’i engelli Personel olmak üzere toplam 100 personel alımı yapacak olan E-Ticaret firması için bize CV bırakan 224 kişi aranırken bunlardan sadece 72 kişi görüşmeyi kabul etti. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurular ile birlikte iş görüşmesine toplam 397 kişi katıldı.