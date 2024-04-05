Pursaklar’da Mazbata Heyecanı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin, yerel seçimlerde en yakın rakibine 30 puanın üzerinde fark atarak yüzde 53,96 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

Pursaklar İlçe Seçim Kurulu'na giden mevcut Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, seçim kurulunda düzenlenen törenle, hâkimler tarafından hazırlanan mazbatasını aldı.

‘‘Bize inanan, güvenen ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’

Sosyal medya üzerinden hemşehrilerine seslenerek teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Mazbatamızı aldık. Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük ve seçim bitti. Bize inanan, güvenen ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İcraatlarımızla önde olacağımız, çok çalışacağımız yeni bir döneme başlıyoruz. Dün olduğu gibi bugünde, yarında sizin sevginize ve güveninize layık olmak için çok çalışacağız. Tek Amacımız İşimizi İyi Yapmak’’ dedi.