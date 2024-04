Beyaz et sektöründe, üretime devam

Beyaz et üretiminde dünyada 8. sırada olan sektör 2010 yılından beri geçen 14 yıllık süreçte gelişme eğiliminde olmuş ve %60 civarında üretim artışı geçekleştirmiştir. Grafikten de görüleceği üzere 2016, 2019 ve 2023 yılında azalmalar görülmüş, bu azalmalar sırasıyla; kuş gribi, COVID pandemisi ve tüketimde durağanlık nedenleriyle gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre en fazla düşüş 2023 yılında görülmüş; önceki sene 2.471.641 ton beyaz et üretimi %4’e yaklaşan azalma ile 2.376.366 ton olmuştur. Buna rağmen, her yıl kendine yeterli üretim yapılan ülkemizde yurt içi talep yine rahatlıkla karşılanmaya devam edilmiştir.

TÜİK’in 2024 yılına dair en güncel beyaz et üretim verilerine göre; 2023 Ocak ayında toplam beyaz et üretimi 195.150 ton iken 2024 Ocak ayında 207.909 ton’a ulaşarak önceki sene aynı aya kıyasla %6,6 artış olmuştur. Bu bilgiler ışığında yılın ilk çeyreğini beyaz et üretimin artarak kapatacağını ve yıl sonunda %7-8 civarında gelişme göstereceğini tahmin ediyoruz.

Ülkemizde kişi başına piliç eti tüketimi 21 kg ile Dünyada ortalamasının (17,3 kg) üstünde ise de gelişmiş ülkelerdeki gibi 30-40 kg tüketim seviyesine ulaşmak için daha çok tüketmeye ihtiyacımız vardır. Ülkemizde beyaz et tüketimi, son beş yıldır beklenen artışı göstermemiştir. Endüstriyel gıdalara ilişkin medyada yapılan yanlış bilgilendirmeler, pandemi dönemi ve sonrasında gelir seviyesinde azalmadan dolayı hayvansal protein tercihinde daralmalar ve 2023 yılında nüfusun neredeyse artmamış olması tüketimde azalmanın başlıca nedenleri olarak sayılabilir. Diğer taraftan beyaz et hem sağlıklı hem kaliteli hem çevre dostu üretimi nedeniyle tercih edilen hayvansal protein türü olmaya devam edecektir.

BESD- BİR Başkanı Naci KAPLAN, Ramazan Bayramının sağlıklı, huzurlu, bereketli ve mutlu günler getirmesi dileklerini sunarken diğer taraftan, güvenilir ve sürdürülebilir beyaz et üretimine vurgu yapmıştır. Sn. KAPLAN, 15.000 adet civarında etlik piliç yetiştirme kümesi ve 20 civarında entegre beyaz et üretim tesisi ile doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişinin geçimine sağlayan sektörün çok büyük bir aile olduğunu, küresel eğilimle paralel şekilde son yıllarda beklenen üretim artışı yaşanmayan beyaz et sektörünün, ülkemiz için her zaman kendine yeterli üretim yaptığını ve yapmaya devam edeceğini, ifade etmiştir. Sn KAPLAN ayrıca “Sektör, gelecek 10 yıl piliç etinin tüketimindeki artma beklentisine bağlı olarak gelişmeye ve yatırımlarına devam etme eğilimindedir. Beyaz et sektörü, sözleşmeli yetiştiricilik, çevreci uygulamalar ve kayıt altında yürüttüğü sürdürülebilir üretimle güçlü bir sektördür.” dedi.