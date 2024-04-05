Bozyokuş'tan Kadir Gecesi Mesajı

Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş, Kadir Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Bozyokuş mesajında şunları söyledi:" Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken “Bin aydan daha hayırlı” olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç şüphesiz, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arındığı, birbirimizi sevgiyle kucaklamak için yeni adımlar atma imkânının bulunduğu mübarek bir gecedir. Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm şehrimizi, ülkemizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura aracı olmasını diliyorum. Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu müstesna gecede, gönül coğrafyamızın yaşadığı bu sancılı dönemleri en iyi biçimde bertaraf etmek ve acıları milletçe sarabilmek için tek yürek olup bizlere lütfedilen dua ve niyaz bereketinden olabildiğince yararlanmalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta hizmet etmekten onur duyduğum değerli Beyoğlulu hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, Yüce Mevla'dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.