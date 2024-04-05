- Asayiş

Kaçak külte altınla yakalandı

Kars'ta, jandarma ekiplerinin, üzerini aradığı Ö.K.'nin (36) beline sarılı halde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 2 adet biner gramlık kaçak külçe altın ele geçirildi. Şüpheli, tutuklandı.

Kaçak külte altınla yakalandı mask
Kaçak külte altınla yakalandı
Kaçak külte altınla yakalandı
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Kars, yurt dışından ülkeye kaçak olarak sokulan altınların kara yoluyla Trabzon'a götürülüp satılacağı bilgisini alan Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelinin içinde olduğu minibüsü, kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada şüpheli Ö.K.'nin beline sardığı 2 adet biner gramlık kaçak külçe altın bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan altınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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05 Nis 2024 - 13:54 DHA Kars- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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