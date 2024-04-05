Kaçak külte altınla yakalandı

Kars, yurt dışından ülkeye kaçak olarak sokulan altınların kara yoluyla Trabzon'a götürülüp satılacağı bilgisini alan Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelinin içinde olduğu minibüsü, kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada şüpheli Ö.K.'nin beline sardığı 2 adet biner gramlık kaçak külçe altın bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan altınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.