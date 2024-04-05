Mansur Yavaş'tan Anıtkabir ziyareti

Mansur Yavaş'a Anıtkabir ziyaretinde, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra aileleri ve partililer eşlik etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Mozoleye çiçek bırakan Yavaş, daha sonra beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yavaş, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı Başkent'te, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."

'BEREKET VE HUZURU HEP BİRLİKTE GETİRDİK'

Yavaş, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş, başarının halkın sevgisiyle kazanıldığını belirterek, "Ankara'ya şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hep birlikte getirdik. Kimseyi ayırmadık. Hangi bölgeden ne kadar oy aldığımıza bakmadık, kutuplaştırmadık. Kavgadan ve gerginlikten bıkmış olan Ankara'ya, bereket ve huzuru hep birlikte getirdik. Çok şükür ki bizler bugün sizin karşınıza alnımız ak, yüzümüz pak şekilde çıktık. Sizlerin başınızı öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadık. Sizler de bizim başımızı bu seçimde öne eğdirmediniz, gururla, rekor oyla, bize bir 5 yılınızı daha emanet ettiniz" dedi.

'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA İFTİRA ATANLAR OLDU'

Yavaş, "Ailemize, personelimize, çalışma arkadaşlarıma iftira atanlar oldu. Kazanmak için her yolu mübah görüp, kul hakkına girenler oldu. Ama sizler, bu kirli siyasetin bir işe yaramadığını, iftira siyasetinin daima kaybetmeye mahkum olduğunu, dürüstlüğün ve sevginin, kibirden ve nefretten üstün olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Bizler hep birlikte, beton yerine yeşilin, plastik yerine insanın, rant yerine halkın önemli olduğunu tüm Türkiye'ye yeniden gösterdik. Bizler, bir çocuk yatağa aç girmesin, üşümesin, aç kalmasın, eğitiminden mahrum kalmasın diye yapılan çalışmaların; hiçbir işe yaramayan, milyarlar harcanan kulelerden, çöp projelerden daha değerli olduğunu yeniden gösterdik. Bizler içinde insan olmayan hiçbir projenin öneminin olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdik. Tüm bunları yaparken, bize oy vermeyenleri üzecek hiçbir söylemde bulunmadık. Onların tercihlerine, dünya görüşlerine, çalışmalarına saygı duyduk. Maaşını milletin tamamının helal kazancından alan kamu görevlisi olarak kimseyi ayırt etmedik. Halkın parasıyla kendi fotoğrafımızı asmadık. Çakarlı araç konvoyları yaparak, halkın parasını çarçur etmedik" diye konuştu.

'İFTİRA SİYASETİ BU TOPRAKLARDAN SİLİNMELİ'

Hem kamuoyu anketlerinin hem de seçim sonuçlarının halkın artık yöneticilerden polemik, ayrıştırma, kavga ve şatafat istemediğini gösterdiğini bildiren Yavaş, "Zaman zaman belirli çevrelerce eleştirilsek de halk artık kavga etmeyen, işini yapan, çok çalışan kişilere teveccüh gösteriyor. 'İşini yap' diyor. 'Kötü günümde yanımda ol' diyor. 'Sevgi ekip, sevgi biç, israf etme, gösteriş yapma, sadece işinle ilgilen' diyor. Bunun da en büyük kanıtı, Ankara seçimlerindeki rekor oy farkıdır. Bu anlayış artık Türkiye'de siyaset yapan herkese sirayet etmelidir. Halkı anlayan, dertleriyle hemhal olan, yalnızca halkın verdiği görevi yapan anlayış ülkemizde hakim olmalıdır. Kibir, nefret, ayrıştırma ve iftira siyaseti artık bu topraklardan silinip, atılmalıdır. Çok şükür, bugün geldiğimiz noktada, yaptığımız çalışmalar ve siyasi tutumumuz nedeniyle herkes bizim belediyecilik anlayışımızı konuşuyor. Herkes 'Mansur Yavaş Belediyeciliği'ni konuşuyor. Bu da benim en büyük onurum, torunlarıma bırakacağım en büyük mirasımdır" dedi.

Yavaş, bu dönemde de Ankara'yı altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, teknoloji merkezleriyle, gençlik merkezleriyle, ulaşımıyla, yollarıyla, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve elbette dayanışmasıyla geleceğe taşımak için çok çalışacaklarını söyledi.